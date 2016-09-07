Чебоксары, 7 сентября, 2016, 12:51 — ИА Регнум. В Чувашии введён в эксплуатацию новый хирургический корпус Республиканского онкологического диспансера. На его строительство направлено более 870 млн рублей, из них порядка 364 млн рублей — из федерального бюджета. На открытие приехала глава Минздрава РФ Вероника Скворцова, которая констатировала резкий рост выявляемости онкологических заболеваний в Чувашии, превысивший европейские показатели, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

cap.ru Вероника Скворца перерезала красную ленточку

Главным событием стало открытие шестиэтажного нового хирургического корпуса Республиканского онкологического диспансера. Стоимость строительства объекта, которое было начато в 2012 году, составила 872,1 млн рублей, в том числе из федерального бюджета направлено 363,5 млн рублей, из регионального — 508,6 млн рублей.

На церемонии открытия министр Вероника Скворцова отметила, что «за последние несколько лет медицина Чувашии очень сильно развилась», увеличилась продолжительность жизни, уменьшилась смертность, в том числе младенческая. «У вас резко повысилась активная выявляемость онкологических заболеваний. Она превысила европейский порог. У вас реально увеличилась выявляемость на ранних стадиях», — сказала, в частности, руководитель Минздрава РФ.

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Вероника Скворцова также сообщила, что в РФ будут развивать ядерную медицину: «Нам нужно иметь несколько точек по стране, которые бы имели протонную, ионную терапию, которая фактически могла бы точечно выжигать опухоли очень маленьких размеров в 1−2 мм. Чувашия достойна быть площадкой для инновационного развития онкологии».

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По данным Минздрава Чувашии, ежегодно в онкодиспансере лечение проходят более 10 тыс. пациентов, консультационную помощь получают более 70 тыс. человек. Необходимость нового строительства была обусловлена высокими темпами роста объемов высокотехнологичной медицинской помощи по профилю «онкология». Так, за последние 20 лет число пролеченных в диспансере больных увеличилось в 2,2 раза, количество оперативных вмешательств — почти вдвое. По расчётам властей, в перспективе новый хирургический корпус позволит организовать приёмно-диагностическое отделение с возможностью проведения полного обследования пациента в максимально сжатые сроки. Кроме того, современная структура диспансера позволит рассматривать его в качестве межтерриториального центра, способного обеспечить высокотехнологичными методами лечения онкологических пациентов не только из Чувашии, но и соседних регионов — Марий Эл, Мордовии, Ульяновской, Кировской и Нижегородской областей.

По данным Минздрава Чувашии, показатель смертности от новообразований в Чувашии составляет 164,4 на 100 тыс. населения (в РФ — 203,2, в ПФО — 197,3). Также за последние пять лет отмечается рост показателя выявляемости злокачественных новообразований на ранних стадиях на 11,3% (с 43,4% до 54,7%). Пятилетняя выживаемость в 2015 году составила 55,4%, в абсолютных цифрах — это 13 342 сохраненные жизни (РФ — 52,9%, ПФО — 53,6%). Напомним, на учете у онкологов состояли более 24 тыс. человек, или каждый 50-й житель Чувашской Республики. В 2015 году онкологическая заболеваемость в регионе составила 388,9 случая на 100 тыс. населения, в 2014 году — 367,2. Наиболее распространенным формами злокачественных новообразований остаются опухоли легкого, желудка, прямой и толстой кишки, рак молочной железы, новообразования кожи. Напомним, новообразования занимают третье место в структуре смертности в Чувашии (в 2015 году — 12,6% всех умерших).

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Также Вероника Скворцова приняла участие в открытии отделения общеврачебной (семейной) практики чебоксарской клинической больницы №1 в микрорайоне Альгешево. Здесь расположены кабинет для оказания неотложной помощи, проведения физиотерапевтических процедур и снятия ЭКГ, процедурный кабинет, дневной стационар на четыре места, зал лечебной физкультуры. Медицинскую помощь будут оказывать восемь врачей семейной практики и шесть педиатров.