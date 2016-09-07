Грозный, 7 сентября, 2016, 12:51 — ИА Регнум. На предстоящей рабочей неделе жители Чечни будут отдыхать три дня. 12, 13 и 14 сентября объявлены выходными по случаю праздника Курбан-байрам. Как сообщили ИА REGNUM 7 сентября в пресс-службе главы и правительства региона, указ об этом подписал временно исполняющий обязанности главы Чечни Рамазан Кадыров.

Салман Грозненская мечеть

Стоит отметить, что Чеченская Республика уже по традиции отмечает праздник в течение трех дней. В прошлом году глава региона также откликнулся на обращение духовного управления мусульман республики и объявил своим указом нерабочими три дня. Таким образом, он позволил жителям региона соблюсти традиции трехдневного празднования Курбан-байрама (Ид аль-Адха) — праздника жертвоприношения, который отмечается через 70 дней после праздника Ураза-байрам и приходится на 10-й день священного месяца Зуль-хиджа.

В других северокавказских республиках, где большинство жителей исповедуют ислам, — Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и Дагестане — в прошлом году выходными был объявлен один день.