Брянск, 7 сентября, 2016, 12:49 — ИА Регнум. Проработать законодательную базу для работы платных стоянок и сбора штрафов за парковку в неположенных местах попросил депутатов Брянской областной думы губернатор Александр Богомаз, передает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу правительства региона. По словам главы области, введение соборов за стоянку позволит не только увеличить городской бюджет областного центра, но и позволит дисциплинировать водителей.

Petr Magera Платная парковка

Губернатор подчеркнул, что такое поручение давал уже несколько раз.

«Я поручал изучить опыт других регионов. Сегодня у города есть возможность пополнять свой бюджет. И самое главное, никто не запрещает вам это делать, надо лишь проработать законодательную базу и внести конкретные предложения», — цитирует пресс-служба губернатора.

При этом в ответ на поручение губернатора руководители Брянска посмешили отчитаться о том, что современная платная парковка уже планируется на привокзальной площади около «Брянск-1». Сейчас уже определен подрядчик для проведения работ.

ИА REGNUM напоминает, что ранее платные парковки начали работу в Рязани. Первая парковочная зона представляет собой 120 мест. Стоимость одного часа парковки составит 20 рублей. При этом первые 15 минут — бесплатные. При этом собранные средства пойдут на содержание самой парковки и зарплату работникам.