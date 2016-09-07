Москва, 7 сентября, 2016, 12:48 — ИА Регнум. Председатель Центрального избирательного комитета РФ Элла Памфилова считает несостоятельными заявления об отсутствии в России института общественного наблюдения за выборами, передает корреспондент ИА REGNUM 7 сентября.

Гавриил Горелов. Выборы

«Все рассуждения о том, что у нас теперь нет института общественного наблюдения — считаю в лучшем случае лукавыми, а в худшем — просто лживыми», — заявила Памфилова.

На одном участке в зависимости от округа и конкуренции могут присутствовать от 19 до 32 наблюдателей, сказала она. «Говорят, что мало, ограничено, всего по одному (наблюдателю). Но у нас 14 партий — уже 14 наблюдателей. Еще одномандатники. До 32 — и это не считая членов участковых комиссий с совещательным голосом. Таких участков у нас почти 95 тысяч», — указала Памфилова.

«Есть такое брюзжание везде в прессе, что общественные организации теперь не имеют права выставлять наблюдателей. Да они все прекрасно, все некоммерческие организации, которые занимались наблюдением, прекрасно решили эту проблему. У них есть (право) идти от любой партии наблюдателем, с другой стороны — все они зарегистрировали все свои средства массовой информации», — подчеркнула она.

В настоящее время созданы все возможности быть наблюдателями в день голосования, заверила Памфилова. «Гипотетически в общей сложности наблюдателями могут быть около 4,5 млн граждан. Только бы они захотели это делать. Я призываю всех проявить желание и пойти на выборы. Хотите честных выборов — идите в наблюдатели. Не ленитесь — эти выборы в ваших руках», — указала она.