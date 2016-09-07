Сергиев Посад, Московская область, 7 сентября, 2016, 13:05 — ИА Регнум. В подмосковном Сергиевом Посаде 10 сентября пройдет IV международный фестиваль народного творчества и декоративно-прикладного искусства «Русская матрешка». Любой желающий сможет увидеть выступления коллективов, работы мастеров из разных городов и стран, а также в игровой форме прикоснуться к традиционным народным промыслам. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе министерства культуры Московской области.

Мартирос Сарьян. Натюрморт с матрешками. Ставрополь. 1965

На территории Сергиево-Посадского государственного историко-художественного музея-заповедника свои работы представят более 60 мастеров из Московской, Владимирской, Ивановской, Тверской областей, Москвы, Костромы, Ярославля, Тулы, Ростова-на-Дону, а также из Армении и Белоруссии. Также перед зрителями выступят более 30 любительских коллективов из муниципальных образований Московской области.

Гости праздника смогут узнать об особенностях и традициях создания матрешек в разных городах России, посетить выставку ремесел, принять участие в мастер-классах и творческих конкурсах. Завершится фестиваль салютом и флешмобом.

«Проводя фестиваль, мы не только лишний раз привлекаем внимание к одному из старейших и красивейших городов России, но и показываем, насколько наша страна богата талантами. Мы готовы поддерживать любые творческие инициативы, которые направлены на сохранение народных промыслов и ремесел», — пояснила министр культуры Московской области Оксана Косарева.

Начало фестиваля запланировано на 12:00. Как корреспонденту ИА REGNUM пояснили в пресс-службе министерства, вход на мероприятие будет свободным для всех желающих.