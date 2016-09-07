Калуга, 7 сентября, 2016, 12:44 — ИА Регнум.



succo Суд

27-летний работник банка, подделав подпись клиента в расходном кассовом ордере, получил в кредитном учреждении более 400 тысяч рублей, сообщили 7 сентября корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре Калужской области.

Злоумышленник признан судом виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 160 УК РФ (присвоение денежных средств в крупном размере). Подсудимый раскаялся и возместил ущерб потерпевшему.

Между тем, сотруднику банка, присвоившего деньги клиента суд вынес наказание в виде штрафа в размере 150 тысяч рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в первом квартале 2016 года на территории Калуги было зарегистрировано 190 случаев мошенничеств, что на 39,7% больше показателей прошлого года. Злоумышленники активно действуют в интернете на сайтах купли-продажи, где они предлагают перевести предоплату за товар, после чего, получая необходимую информацию о счетах и банковских картах калужан, похищают с них все сбережения. За первый квартал в Калуге зарегистрировано 113 мошенничеств, связанных со списанием денежных средств с банковских карт и совершенных через интернет-сайты.

Ранее, в Калужской области завершилось расследование уголовного дела в отношении организованной преступной группы из 7 человек во главе с 50-летним специалистом службы безопасности дополнительного офиса одного из банков в городе Сухиничи. Злоумышленники подыскивали лиц, ведущих, в основном, антиобщественный образ жизни, получали от них документы, изготавливали подложные справки о наличии высокой заработной платы. При этом сотрудник службы безопасности, достоверно зная о подложности предоставляемых в банк документов, давал положительное заключение по вопросу предоставления кредита, который подставной заемщик получал на пластиковую карту. Далее, он передавал карту в распоряжение преступной группы. Управляющая офисом, в свою очередь, знала, что кредиты предоставляются банком по подложным документам, и не препятствовала этому.