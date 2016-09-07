Москва, 7 сентября, 2016, 12:40 — ИА Регнум. Сборная России по хоккею утвердила нападающего Александра Овечкина в качестве капитана команды на предстоящем Кубке мира, который пройдет в Торонто с 17 сентября по 1 октября, сообщает 7 сентября пресс-служба НХЛ.

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С 2005 года Овечкин выступает за «Вашингтон Кэпиталз», в 2010 году он стал капитаном команды. Последний раз Овечкин возглавлял сборную России в 2014 году на чемпионате мира.

Помощниками капитана станут нападающий СКА Павел Дацюк и нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин. Дацюк уже был помощником капитана команды «Детройт Ред Уингз», а также был выбран капитаном олимпийской сборной России в 2014 году. Малкин стал ассистентом капитана «Пингвинз» в 2008 году.