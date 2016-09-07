Москва, 7 сентября, 2016, 12:38 — ИА Регнум. На саммите «Большой двадцатки» в Китае наблюдалось большое число людей, желающих сфотографироваться с президентом РФ Владимиром Путиным и пожать ему руку. Об этом 7 сентября в ходе брифинга заявила шерпа РФ в «Большой двадцатке» Светлана Лукаш.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«По количеству желающих сфотографироваться с Владимиром Владимировичем его популярность не снизилась», — сказала Лукаш.

По её словам, «много участников саммита и волонтеров использовали моменты, когда президент Путин перемещался из одного помещения в другое, чтобы поздороваться, пожать руку и сфотографироваться».

Лукаш отметила, что Владимир Путин остался доволен приёмом в Китае: «Как я понимаю, президенту все понравилось, только мало времени оставалось на сон, очень плотный график».

Напомним, 3−5 сентября в Китае прошёл саммит «Большой двадцатки». Российскую делегацию возглавил президент РФ Владимир Путин. Помимо прочих, он встретился с председателем КНР Си Цзиньпином и президентом США Бараком Обамой.