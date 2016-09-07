Вашингтон, 7 сентября, 2016, 12:36 — ИА Регнум. Кандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон, отвечая на вопрос журналистов, заявила, что предпочла бы поужинать с президентом РФ Владимиром Путиным, чем с ее основным соперником — кандидатом-республиканцем Дональдом Трампом, пишет DailyMail.

Иван Шилов ИА REGNUM Хиллари Клинтон

Апельсин с таким вопросом Клинтон получила от журналистов кандидатского пула в самолете по пути в Кливленд. Эта забава существует со времен Рональда Рейгана — журналисты, сидящие в хвосте самолета, пытаются докатить до политика апельсины, на которых написаны вопросы.

Ответ Клинтон на вопрос «с кем бы она хотела поужинать — с Путиным или Трампом «также вернулся с апельсином — на нем была обведена фамилия российского лидера. По словам пресс-секретаря Клинтон Ника Меррилла, лично Клинтон ответ не обвела, это сделал сам пресс-секретарь, она лишь уточнила, что «однажды ужинала с иностранным лидером».