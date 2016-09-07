Рыбинск, Ярославская область, 7 сентября, 2016, 12:36 — ИА Регнум. В Ярославской области предстанет перед судом бывший бухгалтер Рыбинской центральной районной поликлиники. 55-летняя женщина обвиняется в присвоении крупной суммы денег с использованием служебного положения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональной прокуратуре.

Женщина совмещала должности бухгалтера и кассира районной поликлиники. По версии следствия, в период с февраля 2014 года по октябрь 2015 года она принимала от населения деньги за оказание платных медицинских услуг, при этом соответствующие финансовые документы не оформляла. Денежные средства она забирала себе. В результате женщина похитила более 580 тысяч рублей, причинив поликлинике крупный материальный ущерб. В свое оправдание она пояснила, что деньги были нужны ей, чтобы расплачиваться по личным кредитам.

За присвоение денежных средств бывшему бухгалтеру грозит до шести лет лишения свободы и штраф до 10 тыс рублей.