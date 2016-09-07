Ставрополь, 7 сентября, 2016, 12:34 — ИА Регнум.



Александр Дейнека. Безработные в Берлине. 1932

В Ставропольском крае безработными числится 78,3 тыс. человек. За восемь месяцев текущего года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего, численность безработных выросла на 0,5%, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Ставропольстате.

Уровень общей безработицы за январь-август 2016 года оценивается в 5,7%.

Отметим, что 45,9% безработных граждан — в возрасте до 30 лет. В среднем безработные моложе занятых на 6,2 года. 51% из тех, кто не занят работой, имеет высшее образование. Женщин традиционно больше, чем мужчин: 59,5% — женщин, 41,6% — мужчин.

Чаще всего люди увольняются с работы по собственному желанию, в связи с окончанием срока действия срочного трудового договора или в связи с ликвидацией организации или сокращением штатов. 66,6% безработных пытаются найти работу через знакомых или родственников.

Численность занятого населения в регионе составила 1,3 млн человек. Из них 653,4 тысячи, или 47,4% составляют женщины. Средний возраст занятого населения — 40,1 года.

Среди занятых граждан 62,6% имеют высшее и среднее профессиональное образование. В городской местности таких 69,4% населения, в сельской местности этот показатель равен 52,2%.