Бразилиа, 7 сентября, 2016, 13:08 — ИА Регнум. Крупнейшая бразильская нефтяная компания Petrobras, дела которой заметно ухудшились после коррупционного скандала, продолжает распродавать свои активы. Так, сегодня, 7 сентября, стало известно, что компания планирует продать 90% своего газопроводного подразделения Nova Transportadora do Sudeste группе инвесторов во главе с канадской Brookfield Asset Management. Об этом пишет Reuters со ссылкой на свои источники, близкие к ситуации.

Junius Здание Petrobras в Рио-де-Жанейро

Petrobras планирует получить с этой сделки до $5,2 млрд. Причем продажа 90% газопроводного подразделения Nova Transportadora do Sudeste может быть осуществлена уже в конце сентября текущего года, отмечает издание. Известно, что в консорциум покупателей, помимо вышеперечисленных, входят также пенсионный фонд Британской Колумбии и суверенные фонды Китая и Сингапура, CIC и GIC. Однако в Petrobras и Brookfield пока никак не комментируют эту информацию.

Консультант бразильской компании — инвестбанковское подразделение Banco Santander Brasil. Как сообщается, в случае успеха сделки это может стать крупнейшей продажей активов Petrobras. Чтобы сократить долги в размере $126 млрд, компания планирует распродать в общей сложности активы на почти $15 млрд. Пока компания сумела продать из них активы на сумму всего $3,9 млрд.

О том, что долю в розничном дистрибьютере топлива BR Distribuidora SA и бизнес газопроводов Nova Transportadora do Sudesta выставили на торги, сообщалось еще несколько месяцев назад. Тогда Petrobras получила три предложения о покупке доли в BR Distribuidora SA, однако детали предложения разглашать не стали. Также компания еще с июня ведет эксклюзивные переговоры с канадской Brookfield Asset Management Inc. о продаже подразделения Nova Transportadora do Sudeste SA.

Напомним, что в июне 2016 года новый гендиректор Petrobras Педро Паренте, назначенный в мае, пообещал, что сможет «поднять» компанию, сократив активы и отказавшись от устаревших идеологий, которые больше неэффективны для самой важной нефтяной компании страны. Ранее Паренте руководил агропромышленной компанией. Он заявил, что Petrobras должна стать более компактной, прибыльной и свободной от политического вмешательства, чтобы восстановить свой имидж. Стратегия Перенте преимущественно совпадает со стратегией его предшественника Альдемира Бендина. То есть продажа непрофильных активов и сокращение расходов.

Причиной того, что сейчас крупнейшая нефтяная компании Бразилии вынуждена распродавать свои активы, связана с громким коррупционным скандалом, в котором были задействованы многие высокопоставленные лица страны, включая президента. Также низкие цены на нефть в последние два года не могли не отразиться на финансовом состоянии компании. В связи с этим руководство решило предпринять ряд мер: программа по оптимизации расходов. То есть распродажа активов, сокращение персонала, уменьшение инвестиций в разведку, добычу нефти и разработку месторождений.

В марте убытки компании достигли максимальных показателей за историю существования Petrobras. В июне убытки Petrobras в первом и втором квартале составили $350 млн. Причина — снижение производства нефти и более слабые внутренние продажи топлива на фоне самой сильной рецессии в стране за несколько десятилетий. Также уже были распроданы акции в Аргентине и Чили. В июле компания выставила на продажу концессии на геологическую разведку и эксплуатацию девяти своих нефтяных месторождений в штатах Сеара и Серджипе.

