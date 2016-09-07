Старый Оскол, Белгородская область, 7 сентября, 2016, 12:33 — ИА Регнум. В городе Старый Оскол (Белгородская область) 5 августа произошел взрыв бытового газа. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК РФ по Белгородской области, два человека погибли.

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Правоохранительные органы получили сообщение о четырех пострадавших в результате взрыва, частичного разрушения дома и пожара. По версии следствия, около 8:00 5 сентября 2016 года в доме в 1-м Северском переулке взорвался газ. На месте происшествия было обнаружено тело 33-летней хозяйки дома, скончавшейся от термических ожогов. Ее десятилетний сын, шестилетняя дочь и 34-летний муж были госпитализированы. Мальчик скончался в больнице в тот же день.

По данному факту СУ СК РФ возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам). Сейчас проводятся экспертизы и выясняются все обстоятельства происшествия.