Москва, 7 сентября, 2016, 12:32 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин и китайский лидер Си Цзиньпин смогли пообщаться в тёплом и откровенном режиме. Об этом 7 сентября журналистам заявила шерпа России в «Большой Двадцатке» Светлана Лукаш.

kremlin.ru Владимир Путин и Си Цзиньпин

«Встреча Владимира Путина и Си Цзиньпина прошла в радужном, очень теплом и откровенном режиме. Сначала наши лидеры обсуждали вопросы в более расширенном формате, с широким участием бизнеса, потом долго общались вдвоем», — сказала Лукаш.

По её словам, стороны «обсудили много вопросов двустороннего сотрудничества»: «У нас обширная повестка дня, все сферы деятельности были обсуждены. Безусловно, и вопросы повестки саммита «Группы двадцати» звучали на этой встрече».

Лукаш отметила, что она «лично слышала, что [президент РФ Владимир Путин] очень доволен и очень высоко оценивает свое взаимодействие в Ханчжоу с председателем КНР Си Цзиньпином».

Напомним, 3−5 сентября в Китае прошёл саммит «Большой Двадцатки». Российскую делегацию возглавил президент РФ Владимир Путин. Помимо прочих, он встретился с председателем КНР Си Цзиньпином и президентом США Бараком Обамой.