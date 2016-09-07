Калуга, 7 сентября, 2016, 12:32 — ИА Регнум.



Stuart Richards Дети

В Калужской области объединяют два оставшихся детских дома, где воспитывается 106 детей. В виду неполной загрузки Кондровского детского дома планируется создать на базе Азаровского детского дома имени Попова В. Т. в Калуге единое социальное учреждение, сообщили 7 сентября корреспонденту ИА REGNUM в региональном министерстве труда и социальной защиты.

По информации ведомства, в 2015 году численность детей, оставшихся без попечения родителей, устроенных на семейные формы воспитания, превысила число выявленных. Одновременно на 28% уменьшилось количество безнадзорных детей и уже этом году правоохранительные органы отмечают снижение преступности несовершеннолетних.

Показатель семейного устройства в Калужской области превышает средний по Центральному федеральному округу и Российской Федерации на 4,5%. Только, за последнее время количество приемных и многодетных семей региона увеличилось на 28%. Для поддержки семей с детьми с низким уровнем дохода с начала 2016 года из областного бюджета было израсходовано 400 млн рублей.