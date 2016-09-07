Санкт-Петербург, 7 сентября, 2016, 12:34 — ИА Регнум. Следственные действия в офисе ПАО «Ленэнерго», которые проводят сотрудники СКР и МВД, связаны с событиями трехлетней давности. Об этом сегодня корреспонденту ИА REGNUM сообщили сегодня в пресс-службе энергетической компании.

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Там также отметили, что оказывают содействие правоохранительным органам в проведении расследования.

«В «Ленэнерго» поступил запрос от правоохранительных органов по делу о событиях 2013 года. В компании оказывают следствию полное содействие», — сообщили в пресс-службе ПАО «Ленэнерго».

Ранее сообщалось о проводимых 7 сентября обысках в центральном офисе «Ленэнерго» на площади Конституции в Санкт-Петербурге и квартире одного из сотрудников службы безопасности компании.

По данным СМИ, уголовное дело, в рамках которого проходят следственные действия, возбуждено и расследуется по статье 294 УК РФ «Воспрепятствование осуществлению правосудия и производству предварительного следствия».