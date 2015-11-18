Тысячи японцев не покидали своего дома до семи лет подряд
Токио, 7 сентября, 2016, 12:29 — ИА Регнум. 541 тыс. японцев в возрасте от 15 до 39 лет отказались от социальной жизни и не покидали свои дома от шести месяцев до семи лет, согласно исследованию Секретариата Кабинета министров Японии, сообщает 7 сентября The Mainichi.
Секретариат Кабинета министров Японии заявил, что около 541 тыс. японцев являются «хикикомори»,
Министерство здравоохранения, труда и социального обеспечения определяет хикикомори как людей, не покидавших свой дом, по крайней мере, шесть месяцев. Хикикомори не ходят в школу или на работу, отказываются от общения с другими людьми. Чаще всего такие люди живут за счет своих родственников.