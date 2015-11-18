Токио, 7 сентября, 2016, 12:29 — ИА Регнум. 541 тыс. японцев в возрасте от 15 до 39 лет отказались от социальной жизни и не покидали свои дома от шести месяцев до семи лет, согласно исследованию Секретариата Кабинета министров Японии, сообщает 7 сентября The Mainichi.

Борис Кустодиев. В комнатах. 1906

Секретариат Кабинета министров Японии заявил, что около 541 тыс. японцев являются «хикикомори», т. е. людьми, которые не покидали свой дом на протяжении многих месяцев. Примерно 34.7 процента людей не покидали свой дом в течение семи лет, 28.7 процентов из них прекратили какое-либо общение с другими людьми на протяжении от трех до пяти лет, 12.2 процента стали затворниками в течение пяти-семи лет. Согласно исследованию, желание изолировать себя от общества вызвано проблемами в адаптации к рабочей среде и межличностными конфликтами.

Министерство здравоохранения, труда и социального обеспечения определяет хикикомори как людей, не покидавших свой дом, по крайней мере, шесть месяцев. Хикикомори не ходят в школу или на работу, отказываются от общения с другими людьми. Чаще всего такие люди живут за счет своих родственников.