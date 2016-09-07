Калининград, 7 сентября, 2016, 12:36 — ИА Регнум. Свыше 700 морских пехотинцев начали тактические учения с боевой стрельбой в Калининградской области. Как сообщили сегодня, 7 сентября, корреспонденту ИА REGNUM в штабе Балтфлота, отработка учебно-боевых задач проходит на полигоне «Хмелёвка».

Штаб Балтфлота Манёвры в Калининградской области

Морпехи выполняют стрельбы по различным типам мишеней из автоматов и пулемётов, снайперских винтовок, подствольных и ручных противотанковых гранатомётов, а также из вооружения БТР-82а.

В общей сложности в манёврах задействовано свыше 700 военнослужащих, а также более 80 единиц военной и специальной техники.

Завершатся батальонные учения высадкой морского десанта на побережье Балтийского моря и захват плацдарма для развития наступления.

Кроме того, параллельно с манёврами морпехоты в Калининградской области проходит учение мотострелков Балтийского флота. В нём принимают участие порядка 1 тыс. военнослужащих, свыше 70 единиц военной и специальной техники, в том числе БМП-2, танки Т-72, самоходные артиллерийские гаубицы «Акация» и «Гвоздика», зенитные артиллерийские комплексы «Тунгуска», реактивные системы залпового огня «Град», а также техника связи пятого поколения.

ИА REGNUM отмечает, что масштабные учения в Калининградской области проходят на фоне громкого коррупционного скандала в Министерстве обороны Литвы. Президент страны Даля Грибаускайте потребовала увольнения министра обороны Юозаса Олекаса. Поводом для отставки послужила информация, что оборонное ведомство закупило кухонных принадлежностей для литовских солдат по цене в восемь раз превышающей рыночную стоимость.

Однако министр обороны ослушался главнокомандующего своей страны, заявив, что критика президента «оскорбляет меня как человека», а премьер Литвы Буткявичюс призвал Грибаускайте «не заниматься политиканством в предвыборный период» (выборы в сейм Литвы состоятся 9 октября 2016 года).