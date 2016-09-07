Москва, 7 сентября, 2016, 12:22 — ИА Регнум. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и президент США Барак Обама могут встретиться в кулуарах Восточноазиатского саммита в Лаосе. Об этом 7 сентября в ходе брифинга заявил вице-премьер — глава аппарата правительства РФ Сергей Приходько.

U.S. Embassy Moscow Press Office Встреча Дмитрия Медведева и Барака Обамы. 2009

«У нас в графике [эта встреча] не значится, но я не исключаю, что какой-то контакт будет, где-то в кулуарах, может быть, пообщаются. Отдельной встречи не планируется», — сказал Приходько.

По его словам, 7 сентября Дмитрий Медведев «направляется в Лаос для участия в 11-м Восточноазиатском саммите, где в соответствии с поручением президента РФ будет представлять Россию».

Напомним, 5 сентября «на полях» саммита «Большой Двадцатки» в Китае встретились президент РФ Владимир Путин и президент США Барак Обама. Стороны детально обсудили ряд вопросов, в том числе Украину и Сирию.