Тбилиси, 7 сентября, 2016, 12:22 — ИА Регнум. Грузия вносит очередные изменения в Налоговый кодекс. По информации пресс-службы правительства Грузии, на заседании правительства 7 сентября был утвержден перечень тех основных средств производственного назначения, во время импорта которых импортер полностью освобождается от уплаты НДС. Это произойдет в том случае, если импортированные основные средства будут направлены на операции, облагаемые НДС.

Никола Пиросмани. Мост

В список таких основных средств вошли машины и механизмы, приборы и другие механизмы, которые используются непосредственно в процессе производства. Эти изменения внесены в Налоговый кодекс в рамках 4-пунктового плана правительства по осуществлению экономических реформ.

По заявлению премьер-министра Грузии Георгия Квирикашвили, это очень значительные изменения, которые будут способствовать улучшению предпринимательской среды, развитию местного производства и повышению экспортного потенциала страны.