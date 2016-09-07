Ростов-на-Дону, 7 сентября, 2016, 12:22 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону четверо участников террористической организации"Хизб ут-Тахрир» (запрещена в РФ) из Крыма приговорены к тюремным срокам, сообщил представитель Северо-Кавказского окружного военного суда.

Joe Gratz Суд

Житель Севастополя Руслан Зейтуллаев, обвиняемый в создании ячейки террористической организации в Крыму, приговорен к семи годам колонии общего режима. Еще трое фигурантов дела — Ферат Сайфуллаев, Рустем Ваитови Нури Примов, занимавшиеся пропагандой идей организации — получили по пять лет исправительной колонии общего режима.

Суд счел вину подсудимых доказанной, им были предъявлены обвинения по статье УК РФ «Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации». Подсудимые своей вины не признали.

Согласно материалам уголовного дела, Руслан Зейтуллаев являлся активным членом террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», которая запрещена на территории России, с 2005 года. Зная о том, что «Исламская партия освобождения», как иначе называется организация, запрещена в РФ, фигурант весной 2014 года организовал четыре ячейки.

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В частности, ответвления организации появились в сёлах Орлиное, Тыловое и Штурмовое Балаклавского района Севастополя, а также на территории города-героя.