Берлин, 7 сентября, 2016, 12:21 — ИА Регнум. Второе поколение автомобилей Audi A5 Sportback и S5 Sportback, презентация которых ожидается в конце сентября в рамках Парижского автосалона, официально рассекречены производителем, сообщают «АвтоВести».

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Новинка отличается еще более «острым» дизайном с четкими линиями на капоте и по бокам, появились задние фонари и еще одни фары. Длина модели увеличилась до 4733 мм, а размер колесной базы — до 2824 мм. Ширина и высота, наоборот, стали чуть меньше — 1843 мм и 1386 мм соответственно.

На европейском рынке будут доступны варианты с бензиновым и дизельным двигателем объемом 2,0 и 3,0 л и мощностью 286 л.с., а также версия S5 Sportback с турбодвигателем V6 3.0 TFSI мощностью 354 л.с. Старт продаж в Европе намечен на начало 2017 года, базовая цена составит 37,8 тыс. евро.