Махачкала, 7 сентября, 2016, 12:20 — ИА Регнум. В преддверии выборов в дагестанский парламент, в республике вспомнили, чем занимались депутаты предыдущего созыва. Среди наиболее значимых решений, принятых уходящим, пятым созывом Народного собрания в Дагестане — отмена всенародных выборов главы республики, за которую проголосовали депутаты в 2013 году.

nsrd.ru Встреча руководства парламента Дагестана с коллективом ансамбля «Лезгинка»

Кроме того, в 2014 году и в начале 2015 года парламентарии отменили всенародные выборы в муниципалитетах, тем самым укрепив властную вертикаль внутри республики.

В 2013 году исполняющий обязанности главы республики Рамазан Абдулатипов, сменивший на этом посту Магомедсалама Магомедова, заявлял, что он готов пойти на всенародные выборы, но парламент на это вряд ли согласится.

На самом деле, депутаты тогда решили, что выбирать первое лицо в республике должны они сами, а не народ. Отметим, в марте 2013 года Государственная дума приняла закон, согласно которому регионам самим предоставлялась возможность определять, как выбирать губернатора. Все северокавказские парламенты, кроме чеченского, решили, что лучше самим выбирать главу региона.

В Народном собрании Дагестана за отмену всенародных выборов активно выступали фракции «Единая Россия» и «Справедливая Россия». Главный аргумент — «специфика региона». Мол, у республики нет опыта проведения всенародных выборов главы, могут быть сложности. Говорилось также и о том, что на всенародные выборы тратятся большие средства — 140 млн рублей из федерального бюджета и 20 млн рублей из республиканского.

В свою очередь, сторонники всенародных выборов обращали внимание на то, что, избирая действующий состав парламента в 2011 году, избиратели не делегировали им полномочия самим решать, как выбирать главу региона. Тогда и закона такого не было. Тем не менее, закон был принят, и в сентябре 2013 года парламент избрал главой республики сроком на пять лет Рамазана Абдулатипова.

Другим важным документом, принятым дагестанским парламентом, был закон «О порядке формирования представительных органов муниципальных районов РД и глав муниципальных образований РД». Он отменил всенародные выборы глав муниципалитетов, передав эти полномочия местным собраниям депутатов, которые должны были выбирать главу из своего состава. Позже, в феврале 2015 года в этот закон было внесено изменение, согласно которому главу муниципалитета выбирало собрание депутатов, но только из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией.

Сама же конкурсная комиссия наполовину состоит из представителей местного собрания депутатов, а на другую половину из представителей главы республики. Таким образом, была укреплена вертикаль власти внутри республики. По новому закону, любой кандидат на должность главы муниципалитета должен пройти через фильтр под названием «конкурсная комиссия», в которой ключевую роль играют назначенцы Махачкалы. В сентябре 2015 года выборы состоялись во многих муниципалитетах республики и в каждом из них победу одержали одобренные дагестанским Белым домом кандидаты.

Напомним, 18 сентября в республике Дагестан состоятся выборы в Народное собрание республики. На попадание в парламент претендуют 10 партий. В уходящем созыве Народного собрания было пять фракций. 62 мандата из 90 занимали единороссы, «Справедливая Россия» имела 11 мандатов, «Патриоты России» — восемь, КПРФ — семь и один единственный мандат имела партия «Правое дело».