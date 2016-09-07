Москва, 7 сентября, 2016, 12:19 — ИА Регнум. Отличная операция была проведена в августе российскими властями. Заявления о том, что рубль переоценен, дал курсу доллара взлететь с 63 до 67 рублей. Бурный рост американского доллара позволил Минфину взять из кубышки меньше долларов, считает руководитель департамента аналитики Аналитика Онлайн Глеб Задоя.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

«Таким образом можно было сэкономить до 300 млн долларов, что совсем неплохо. Эти деньги еще пригодятся. Особенно с учетом того, что Резервный фонд РФ находится на грани истощения и может быть полностью истрачен уже в 2017 году. Конечно же, это станет реальностью в случае, если стране не удастся найти другие источники финансирования дефицита бюджета». — пояснил Задоя.

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«Граждан водят за нос и будут водить еще как минимум до выборов в Госдуму. Рубль до этого времени будут придерживать. Но уже после выборов хватка ослабнет, а вместе с ней и российская валюта. После выборов и до конца 2017 года у доллара куда больше шансов торговаться между 65 и 70 рублями, чем попытаться прорваться к отметке в 60 рублей, и уж тем более там задержаться», — высказал свое мнении эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 7 сентября, поздно вечером Американский институт нефти (API) опубликует отчёт по запасам нефти и нефтепродуктам. Негативный отчёт может прервать укрепление российской валюты. Центробанк РФ повысил курс доллара и понизил курс евро. Так, курс доллара вырос на 7 копеек и составил 64,83 рубля. Курс евро снизился на 1 копейку до 72,36 рубля. Нефть марки Brent выросла до 47,59 доллара за баррель.