Переславль-Залесский, Ярославская область, 7 сентября, 2016, 12:18 — ИА Регнум. 8 сентября в Ярославской области пройдёт «Осенний фестиваль на даче Константина Коровина». Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном департаменте культуры, фестиваль посвящен годовщине со дня открытия музея художника.

Музей «Дача Константина Коровина» расположен недалеко от Переславля-Залесского в деревне Охотино на берегу реки Нерль. В начале XX века эти места были популярны в среде творческого бомонда, поскольку неподалеку находилась дача знаменитого оперного певца Федора Шаляпина, с которым Константина Коровина связывали теплые дружеские отношения.

11 сентября 2015 года «Дача Коровина» распахнула двери для посетителей, любителей живописи и классической музыки. В течение года здесь прошло несколько ярких событий, которые собрали на даче художника любителей его творчества и творчества Федора Шаляпина, туристов, молодежи, школьников.

«Мы продолжаем эту традицию и хотим, чтобы дача Константина Коровина стала местом притяжения молодых талантов и почитателей творчества знаменитого художника и уникального певца», — пояснили в МУ «Центр развития и культуры» Переславского района.

В программе фестиваля — выступление молодых исполнителей Переславской Детской школы искусств, Ярославского Музыкального училища им. Л.В. Собинова, победителя Российских и международных конкурсов, лауреата Фестиваля посвященного Анне Герман в Варшаве Евгения Смирнова.

Участники и гости фестиваля смогут посетить выставку из собрания Музея игрушек Александра Грекова, совершить экскурсии по дому художника и по «Шаляпинской тропе», принять участие в мастер-классах художников и декоративно-прикладного искусства. Также для всех желающих будет организован творческий пленэр.