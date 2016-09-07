Улан-Удэ, 7 сентября, 2016, 12:16 — ИА Регнум. Двое жителей Бурятии сегодня, 7 сентября, в день визита в Улан-Удэ председателя правительства РФ Дмитрия Медведева попытались устроить возле местного вуза пикет с плакатами «Денег нет… Держимся. Настроение плохое» и «Ушел из школы в бизнес! Прогорел… Спасибо».

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

Однако акция протеста была свернута весьма оперативно. Примерно в 11:40 по местному времени пикетчиков задержала полиция, пишет ТUday.ru.

В МВД по Бурятии корреспонденту ИА REGNUM отказались прокомментировать эту ситуацию. В пресс-службе БГУ, где проходила встреча Медведева со студентами вуза, ИА REGNUM сообщили, что запланированное мероприятие прошло в штатном режиме. О задержании пикетчиков в вузе также ничего не сообщили.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, сегодня, 7 сентября, премьер-министр России Дмитрий Медведев прибыл с официальным визитом в Улан-Удэ. Он встретился с представителями малого и среднего бизнеса на площадке Бурятского госуниверситета, а также пообщался со студентами.

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Напомним, председатель правительства РФ в последнее время отличился неоднозначными высказываниями. Например, в ответ на жалобу жителей Крыма на низкие пенсии он сказал следующее: «Денег нет, но вы держитесь, здоровья вам, хорошего настроения». Фраза мгновенно разлетелась по интернет-сообществам и стала интернет-мемом.

А 3 августа глава российского правительства, общаясь с участниками форума «Территория смыслов» на реке Клязьма во Владимирской области, посоветовал учителям, жалующимся на низкие зарплаты, идти в бизнес.