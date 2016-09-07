Берлин, 7 сентября, 2016, 12:15 — ИА Регнум. Властям Германии в текущем году удалось добиться улучшения ситуации с нелегальными мигрантами, прибывающими на территории страны. Об этом, как передает Reuters, сообщила канцлер ФРГ Ангела Меркель в ходе своего выступления в бундестаге.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

Немецкий политик напомнила о миграционном кризисе в странах Европейского союза (ЕС) в 2015 году, когда наплыв нелегалов был «неконтролируемым».

По ее словам, Берлин полностью поддерживает «сделку» по мигрантам между Брюсселем и Анкарой, так как в сложившейся ситуации она является необходимой.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «миграционная сделка» между ЕС и Турцией была подписана 18 марта 2016 г. Согласно ему, Турция обязывается принять обратно нелегальных мигрантов из Греции, а ЕС — сирийских беженцев из Турции.

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