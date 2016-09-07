Москва, 7 сентября, 2016, 12:15 — ИА Регнум. Требования к форме и процедуре оформления подписных листов на выборах завышены. Как передает корреспондент ИА REGNUM, такое заявление 7 сентября сделала председатель Центрального избирательного комитета РФ Элла Памфилова на заседании.

Фирс Журавлёв. Чиновник. 1884

«Необходимо хорошенько поработать, чтобы убрать излишние бюрократические препоны и при формировании подписных листов, и при их проверке», — заявила Памфилова.

Иногда Центризбиркому «с болью принимать решения приходилось в соответствии с законом, отрывать от сердца», заявила она.

«Видно, что уважаемый человек, но его приходится снимать» по формальным основаниям, указала председатель ЦИК.

Очень бы хотелось, чтобы преграды, фильтры для потенциальных участников выборов были обоснованными серьезными существенными причинами, а не формальными признаками, настаивает она. «Для нас это, возможно, самый больной такой момент в нашей работе», — подчеркнула она.

«Понятно, что барьер нужен для фальсификаторов, но важно не применять эту процедуру для отсева неугодных кандидатов», — отметила Памфилова, подтвердив, что ЦИК с этим тоже сталкивается, «исходя из того, что приходится восстанавливать (кандидатов) сейчас».

По итогам выборов комиссия проанализирует законодательство и правоприменительную практику и подготовит серьезные предложения и для президента РФ, и для нового состава Госдумы, заверила Памфилова.