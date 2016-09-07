Париж, 7 сентября, 2016, 12:14 — ИА Регнум. Абсолютное поражение ждет президента Франции Франсуа Олланда на следующих выборах, если он выставит свою кандидатуру, сообщает The Guardian.

Поль Деларош. Наполеон в Фонтенбло после отречения (фрагмент).1845

К такому выводы пришли авторы опубликованного 6 сентября социологического опроса, проведенного для ряда французских СМИ. По данным исследователей, действующий президент сможет набрать только от 11 до 15% голосов при девяти возможных комбинациях кандидатов.

Такие показатели свидетельствуют о том, что за кресло главы Елисейского дворца поспорят кандидаты от консервативной «Республиканской партии» и партии правого толка «Национальный фронт» Марин Ле Пен.

Олланд, непопулярный во Франции, еще должен объявить о своем выдвижении своей кандидатуры.

С правой стороны политического спектра Французской республики кандидаты практически определены. В ноябре Республиканская партия проведет праймериз, в которых за победу будут бороться бывший президент Франции Николя Саркози и бывший премьер-министр Ален Жюппе. Во главе «Национального фронта», тем временем, выступит Марин Ле Пен.

По оценкам исследователей, Ле Пен, а также Саркози или Жюппе смогут выйти во второй раунд выборов. Так, в одном случае за Жюппе, скорее всего, проголосуют 33% избирателей, за Ле Пен — 29%, в другом глава «Национального фронта» также получит 29% голосов избирателей, тогда как за бывшего главу Елисейского дворца проголосуют 27% граждан страны.

В свою очередь, бывший министр экономики в команде Олланда Эммануэль Макрон, покинувший правительство 1 сентября и намекавший на возможное участие в выборах, получил бы от 15% до 20% голосов избирателей.

Первый тур выборов пройдет 23 апреля следующего года, тогда как второй намечен на 7 мая.