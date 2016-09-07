Чэнду, Китай, 7 сентября, 2016, 12:08 — ИА Регнум. Китайский концерн Zotye сообщил о старте продаж своей главной новинки 2016 г. — городского кроссовера Zotye Damai X7 SUV, который практически полностью копирует Volkswagen CrossBlue Coupe-концепт, представленный немецким концерном в конце 2015 г.

auto.sohu.com Zotye Damai X7 SUV

Новинку отличается разнообразием версий двигателя: Zotye Damai X7 SUV поступит в продажу с 3 турбированными версиями двигателей: 1,5-л, 1,8-л и 2,0-л мощностью 150 л.с., 170 л.с. и 190 л.с., соответственно. Вне зависимости от объема двигателя, кроссовер будет поставляться как с автоматической, так и механической трансмиссией, пишет «Тайпин цичэ».

Минимальная цена Zotye Damai X7 SUV составит 78 тыс. юаней, за автомобиль в полной комплектации придется заплатить уже почти 154 тыс. юаней.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 6 сентября в сети появились новые снимки Volkswagen Teramont, который был замечен китайскими фотошпионами во время дорожных испытаний. Volkswagen Teramont является серийной моделью, построенной на базе концепта Volkswagen CrossBlue Coupe.