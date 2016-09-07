Махачкала, 7 сентября, 2016, 12:05 — ИА Регнум. В Дагестане завершена спецоперация по ликвидации членов бандподполья. В городе Избербаш уничтожены трое боевиков, столько же нейтрализованы в Махачкале, сообщили ИА REGNUM 7 сентября в информационном центре Национального антитеррористического комитета.

mil.ru Боец антитеррористического подразделения

Бандиты предварительно опознаны. В спецоперации ликвидирована банда, совершавшая дерзкие убийства граждан и сотрудников правоохранительных органов в районе города Избербаш. На счету бандгруппы нападение на сотрудников ДПС в августе 2016 года, попытка подрыва СВУ в районе железнодорожного переезда в Избербаше, а также расстрел жителей в селении Сергокала 10 июля текущего года. Среди убитых главарь бандгруппы Магомед Халимбеков, находившийся в федеральном розыске с июня 2015 года.

У боевиков имелся при себе большой арсенал оружия. После спецоперации в доме были обнаружены автоматы, пистолеты, боеприпасы к ним и граната.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня утром, 7 сентября, в двух населенных пунктах Дагестана одновременно проходили спейоперации по нейтрализации боевиков. Бандиты засели в домах в Махачкале и Избербаше. Им было предложено сдаться, но они ответили на это предложение огнем из автоматического оружия и были уничтожены ответным огнем. Среди сил правопорядка потерь нет.