Санкт-Петербург, 7 сентября, 2016, 12:09 — ИА Регнум. Петербургского священника Глеба Грозовского, обвиняемого в преступлениях сексуального характера в отношении несовершеннолетних девочек, сегодня, 7 сентября, доставят в Россию из Израиля.

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Как сообщил агентству «Росбалт» израильский адвокат священника Хаим Айзенкот, днем в среду Грозовского привезут в аэропорт Тель-Авива, откуда он вылетит в Москву. После прилета в столицу Грозовского должны доставить в Санкт-Петербург, поскольку дело в отношении него расследуется правоохранительными органами северной столицы.

Информацию о предстоящей сегодня экстрадиции Грозовского СМИ подтвердили и в российских правоохранительных органах.

Как сообщало ИА REGNUM, по версии следствия, в июне 2013 года, в отеле, расположенном на территории детского лагеря православного клуба путешественников «Филадельфия» на острове Кос в Греции, 34-летний Глеб Грозовский, настоятель храма святого мученика Иоанна Воина Санкт-Петербургской митрополии РПЦ, по совместительству — советник гендиректора «ФК «Зенит», совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 9-летней и 12-летней девочек.

В отношении Грозовского Главным следственным управлением СКР по Санкт-Петербургу вынесено постановление о привлечении его в качестве обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера). Грозовский был объявлен в международный розыск, в отношении него судом заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

С момента возбуждения уголовного дела осенью 2013 года Грозовский скрывался в Израиле. В сентябре 2014 года он был задержан израильской полицией. В январе 2015 года Окружной суд Иерусалима санкционировал его экстрадицию в России. Защита обжаловала вердикт в Верховном суде Израиля, но суд отклонил апелляцию.