Рыбинск, Ярославская область, 7 сентября, 2016, 12:04 — ИА Регнум. Более 10 миллионов акций ПАО «Научно-производственное объединение Сатурн», принадлежащие бывшему-мэру Рыбинска Юрию Ласточкину, оценены в 38 копеек за штуку. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Управлении федеральной службы судебных приставов по Ярославской области. Номинальная стоимость 1 акции составляет 1 рубль, таким образом акции были оценены почти в 3 раза ниже номинала.

Юрий Ласточкин

Ценные бумаги будут реализованы в счет уплаты штрафа в размере 140 миллионов рублей, который назначен Юрию Ласточкину в рамках приговора по уголовному делу о получении взятки и растрате. Вовремя выплатить штраф Ласточкин не смог, тогда судебные приставы арестовали имущество экс-главы Рыбинска: акции НПО «Сатурн» в количестве 10 012 500 штук. Акции были переданы на оценку в специализированную организацию. Итого начальная цена пакета акций составила 3,8 млн рублей — значительно меньше суммы штрафа.

«В ближайшее время арестованное имущество будет передано на торги, а денежные средства пойдут в счет погашения внушительного долга», — сообщили в Ярославском УФССП.

Однако не факт, что акции удастся продать даже по этой цене. Фактически они никому не нужны. Контрольным пакетом акций владеет госкорпорация «Ростех», миноритарные акционеры не имеют никакого влияния на политику компании. По данным РБК, ежегодные убытки «Сатурна» за последние 4 года колеблются от 31 до 97 млн долларов, так что и на дивиденды потенциальному владельцу рассчитывать не приходится.

«В течение последних лет дивиденды по акциям не выплачиваются. Последний раз дивиденды были лет десять назад — 1 копейка с одной акции. Я не слышал, чтобы кто-то скупал эти акции. Наоборот, «Сатурн» производит допэмиссии в огромных масштабах, а выпущенные акции скупает государственная головная компания. Вероятно, это способ инвестиций, позволяющий поддержать убыточный «Сатурн». Мне говорили, что производство одного двигателя SAM-146 приносит миллион убытка», — считает депутат областной думы, ранее работавший на «Сатурне» акционер предприятия Михаил Парамонов.

Приговор Юрию Ласточкину был вынесен осенью 2015 года. Рыбинский городской суд признал его виновным в растрате и получении взятки и приговорил Ласточкина к 8,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в размере 140 млн. рублей. Апелляция на приговор подана в Верховный суд России, но еще не рассмотрена.