Париж, 7 сентября, 2016, 12:02 — ИА Регнум. Компания «Пежо» официально представила новый семиместный кроссовер — модель 5008, ставшую пятой новинкой бренда в сегменте в текущем году, сообщает 7 сентября портал Колеса.ру.

pixabay.com Эмблема Peugeot

Новинка, базой для которой служит модульная платформа Emp2, отличается увеличенной по сравнению с оригинальной моделью жесткостью кузова и уменьшенной на 95 кг массой. В моторную гамму Peugeot 5008 вошли бензиновые двигатели объемом 1,2 и 1,6 л мощностью 130 л.с. и 165 л.с. соответственно. Будут доступны варианты с дизельным мотором 1,6 л мощностью 100 и 120 л.с., а также топовая версия GT с 2-литровым BlueHDi (160 и 180 л.с.).

Длина новинки составит 4641 мм, размер колесной базы — 2480 мм, высота 1646 мм. Объем багажного отделдения весьма внушительный — 2150 л. Модель будет выпускаться в трех комплектациях: Access, Active, Allure, не считая версии GT.

Дебют новинки состоится на Парижском автосалоне в конце сентября. Продажи Peugeot 5008 SUV стартуют весной 2017 года.