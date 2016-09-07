Астана, 7 сентября, 2016, 12:00 — ИА Регнум. Комитет по защите прав потребителей Республики Казахстан обнаружил в молочной продукции российских производителей опасные для здоровья человека бактерии. В частности, в йогурте «Нежный» с соком персика, произведенном ООО «Кампина» обнаружены золотистый стафилококк (Staphylococcus aureus) и бактерии группы кишечной палочки. Впрочем, аналогичные бактерии по результатам лабораторного контроля были выявлены и в молочной продукции (молоко, сметана, сливочное масло) казахстанского производителя «Зенченко и К» из Петропавловска.

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Кроме того, как сообщает пресс-служба Комитета по защите прав потребителей, в продукции другого российского производителя ООО «Промконсервы», в частности в сгущенном молоке 8,5% жирности, специалисты лабораторного контроля выявили повышенную микробную обсемененность.

«Как известно, золотистый стафилококк может вызывать у человека гнойные воспалительные процессы в органах и тканях, а кишечная палочка вызывает пищевую токсикоинфекцию с различными нарушениями функций желудочно-кишечного тракта. В целях защиты внутреннего рынка от некачественной продукции, по фактам выявления нарушений требований технических регламентов и обмана потребителей, Комитетом уничтожено 74 кг опасной продукции. Производителям даны уведомления о недопущении к реализации опасной продукции и устранении нарушений», — говорится в сообщении пресс-службы.

Напомним, в апреле 2016 года Комитет по защите прав потребителей Министерства национальной экономики Казахстана также изымал с прилавков молочную продукцию российских производителей по причине их несоответствия стандартам.

В частности, тогда были признаны несоответствующими статусу молочной продукции: масло крестьянское сливочное 72,5% жирности производства ООО Агрофирма «Верхний Услон» (Татарстан), молоко «Домик в деревне» от компании ОАО «ВБД» (Москва) и молоко питьевое ультрапастеризованное «Домик в деревне», изготовитель: ОАО «ВБД» (Воронежская область, Россия), а также сыр плавленый «Чуйский» пикантный, изготовитель ООО «Сибирское подворье» (Алтайский край, Россия).