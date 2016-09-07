Воронеж, 7 сентября, 2016, 12:00 — ИА Регнум. Станция доочистки воды будет построена в Борисоглебске Воронежской области. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе губернатора, об этом было заявлено 6 сентября в ходе визита главы региона Алексея Гордеева в Борисоглебск.

Дарья Антонова ИА REGNUM Вода

Решение о строительстве станции доочистки воды уже принято, и даже озвучена стоимость реализации проекта — 70 миллионов рублей. Деньги будут выделены за счет областного бюджета.

Кроме того, как сообщил губернатор на встрече с представителями местных СМИ, городу будет выделено 10 млн рублей на ремонт аварийного участка городского канализационного коллектора, при этом работы должны начаться уже в ближайшее время.

Отметим, что вопрос обеспечения жителей города водой в последние годы был весьма острым: если вопрос с ее количеством был решен после ввода в эксплуатацию нового водозабора, то проблема с качеством осталась, а потому строительство станции доочистки для Борисоглебска является жизненно необходимым.