Екатеринбург, 7 сентября, 2016, 11:55 — ИА Регнум. В Екатеринбурге выясняют точное количество отравившихся учеников школы номер 184. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в местной прокуратуре.

zhazh.ru Школьная столовая

Предварительно известно, что в учреждении «Новая школа» во вторник, 6 сентября, на прием к медику обратились шестеро учеников разных классов. Они жаловались на боль в животе, рвоту и недомогание.

По данным Роспотребнадзора, сегодня, 7 сентября, в ведомство поступило два экстренных извещения о заболеваниях острой кишечной инфекцией. Сейчас управление проверяет пищеблок и его сотрудников.

А СКР начал доследственную проверку по факту ЧП.

Отметим, ранее в местных СМИ сообщалось об отравлении от 70 до 150 и более учащихся. Но позднее эти сведения не подтвердились.