Москва, 7 сентября, 2016, 11:53 — ИА Регнум. Росатом выделяет целевые инвестиции на организацию производства гранульных порошковых материалов для металлических 3D-принтеров. Производство будет организовано в середине 2017 года, сообщили в госкорпорации.

Bart Dring 3D-принтер

По словам заместителя генерального директора АО «УЭХК» (г. Новоуральск) по развитию неядерного бизнеса Олега Елистратова, производительность промышленной установки составит 20 тонн порошка в год.

«Порошок, получаемый в Новоуральске, полностью идентичен мировым аналогам и может использоваться в зарубежных аддитивных машинах, например, в немецких 3D-принтерах, — сказал Елистратов. — Стоимость его производства в 2−3 раза ниже в сравнении с иностранными вариантами, что делает порошок конкурентоспособным как на российском, так и мировом рынках».

Как сообщает ИА REGNUM, «Уральский электрохимический комбинат» (УЭХК) — предприятие Государственной корпорации «Росатом», входит в топливный дивизион вертикально интегрированной структуры российской атомной отрасли. АО «УЭХК» является самым мощным производителем обогащенного урана не только в России, но и мире. В настоящее время в технологических корпусах УЭХК сосредоточено 48% разделительных мощностей России.