Киев, 7 сентября, 2016, 11:52 — ИА Регнум. Сборная Украины по футболу не собирается бойкотировать чемпионат мира по футболу, который пройдет в России в 2018 году, заявил пресс-атташе украинской команды Александр Гливинский, сообщает «Спорт-экспресс».

minsvyaz.ru Эмблема чемпионата мира по футболу-2018

По его словам, эта информация — выдумка. «Мы выступаем в отборочном раунде, и перед командой стоит задача занять первое место в группе и выйти в финальную стадию чемпионата мира. Другой задачи нет», — сказал Гливинский.

Ранее газета «Известия» со ссылкой на источник сообщила, что по политическим мотивам власти Украины и Федерация футбола страны (ФФУ) могут объявить бойкот ЧМ-2018 в России, если сборная страны на него квалифицируется.

Напомним, сборная Украины выступает в группе I европейской зоны квалификации чемпионата мира — 2018. Ее соперники по группе — Турция, Исландия, Хорватия, Финляндия и Косово. В финальную часть ЧМ проходит только занявшая первое место в группе команда.