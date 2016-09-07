Бишкек, 7 сентября, 2016, 11:52 — ИА Регнум. Киргизская сборная обогнала спортсменов из других стран по количеству золотых медалей, завоеванных на проходящих на побережье Иссык-Куля вторых Всемирных играх кочевников. Об этом сегодня, 7 сентября, сообщила пресс-служба оргкомитета соревнований.

Василий Верещагин. Богатый киргизский охотник с соколом (фрагмент). 1871

Киргизским атлетам удалось потеснить российских спортсменов и занять лидирующую позицию в медальном зачете, после того как спортсмены из Киргизии завоевали все семь золотых медалей на соревнованиях по национальной борьбе киргизов — «курош».

Таким образом, на настоящий момент у сборной Киргизии насчитывается 11 золотых, 8 серебряных и 14 бронзовых медалей. У российских атлетов — 10 золотых, 7 серебряных и 7 бронзовых медалей. На третьем месте расположились спортсмены из Казахстана с 5 золотыми, 6 серебряными и 7 бронзовыми наградами.

Также в десятку лидеров вошли сборные команды Азербайджана — 4 «золота», 4 «серебра» и 6 «бронз», Грузии — 2 «золота» и 1 «серебро», Ирана — 2 «золота» и 4 «бронзы», Монголии и Туркмении — по 1 «золоту» и 5 «бронз» у каждой из этих стран, Узбекистана — 2 «серебра» и 4 «бронзы», Армении — 2 «серебра» и 1 «бронза».

ИА REGNUM напоминает, что 3 сентября 2016 года в Иссык-Кульской области Киргизии начались вторые Всемирные игры кочевников — аналог Олимпийских и Паралимпийских игр, призванный популяризировать национальные игры кочевых народов. Участие в соревнованиях принимают атлеты из 56 стран мира. Завершатся соревнования 8 сентября 2016 года. Отметим, что впервые Игры кочевников прошли в Киргизии в сентябре 2014 года.