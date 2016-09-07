Нижний Новгород, 7 сентября, 2016, 11:49 — ИА Регнум. Нижегородское региональное отделение КПРФ подало в суд иск, в котором требует отмены регистрации списка кандидатов в депутаты областного Законодательного собрания от «Единой Россией» за совершенный массовый подкуп избирателей.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM На многих билбордах единоросов политическая реклама делает упор на «команду»

Как сообщили ИА REGNUM в обкоме КПРФ, подкуп избирателей выразился в безвозмездной раздаче страховых полисов несовершеннолетним гражданам РФ. Каждый полис содержит признаки агитационной продукции — символику партии, агитационный лозунг.

В соответствии с российским законодательством, в период проведения кампании по выборам депутатов, кандидатам и партиям, выдвинувшим список кандидатов, запрещается, вручать избирателям денежные средства, подарки и иные материальные ценности, бесплатно распространять любые товары, а также предоставлять услуги безвозмездно или на льготных условиях. За нарушение установленного запрета предусмотрена ответственность, в виде отмены регистрации кандидатов, списка кандидатов

В обкоме КПРФ считают, что вручение на безвозмездной основе именных страховых полисов несовершеннолетним детям является подкупом избирателей. Данные действия совершенны в отношении несовершеннолетних граждан, не обладающих активным избирательным правом, но они находятся в поле зрения их родителей, которые таким правом обладают.

Судебное заседание по иску состоится 7 сентября 2016 года в Нижегородском областном суде.

Как сообщалось, нижегородское региональное отделение «Единой России» 1 сентября 2016 года вручило более чем 35 тысячам нижегородских первоклассников страховые полисы от имени партии. Вручение полисов осуществили представители партийного депутатского корпуса и партийные активисты.

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Полис предусматривает выплату денежных средств, если с ребенком произошел несчастный случай. Размер страхового покрытия составляет 40 тыс. рублей и действует на протяжении всего учебного года. Действует полис на протяжении всего учебного года.

Нижегородское региональное отделение «Единой России» реализует проект по страхованию первоклассников с 2004 года. Страховые полисы предоставляет страховой дом ВСК.