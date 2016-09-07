Курск, 7 сентября, 2016, 11:47 — ИА Регнум. В Курской области в 2016 году с начала сезона было зарегистрировано 24 случая отравления грибами. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора, пострадали 43 человека.

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По данным ведомства, пострадали грибники из областного центра, а также Курского, Дмитриевского, Горшеченского и Кореневского районов. Грибами отравились в том числе и пятеро детей от четырех до 12 лет. Один ребенок до сих пор находится в тяжелом состоянии.

Управление Роспотребнадзора также опубликовало рекомендации о сборе и приготовлении грибов в домашних условиях: их нельзя покупать на рынках и в местах несанкционированной торговли, собирать вблизи транспортных путей и в черте города, не ориентировать на «народные приметы», как отличить съедобные грибы от ядовитых и не давать грибы, даже съедобные, детям, так как это продукт может вызвать нежелательные последствия в организме.

Как уже сообщало ИА REGNUM, от отравлений грибами страдают и жители соседних регионов. Например, в Белгородской области зарегистрирован один случай с летальным исходом, а в Липецкой области от отравлений пострадали двое детей.