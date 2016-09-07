Сан-Франциско, США, 7 сентября, 2016, 11:45 — ИА Регнум. В среду, 7 сентября, в штаб-квартире американской корпорации Apple, расположенной в Сан-Франциско (штат Калифорния), пройдет презентация моделей iPhone7 сразу в двух версиях. Об этом сообщают «Известия».

Цитата из м/ф «Аленький цветочек». реж Лев Атаманов. 1952. СССР Яблочко по тарелочке

«Презентация в комплексе Bill Graham Civic Auditorium в Сан-Франциско начнется в 20.00 по московскому времени», — уточняется в сообщении.

Отметим, что компания Apple до самого мероприятия традиционно не раскрывает, какими именно гаджетами она попытается удивить публику. Однако эксперты уже установили, что корпорация представит для выпуска на мировой рынок 2 модели iPhone — iPhone 7 и iPhone 7 Plus.

По предварительным данным, у нового iPhone 7 увеличенный объем оперативной памяти (2 Гб) и экран размером 4,7 дюйма, у iPhone 7 Plus — 3 Гб оперативной памяти и экран 5,5 дюйма.