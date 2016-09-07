Токио, 7 сентября, 2016, 11:45 — ИА Регнум. 73-летний японец успешно завершил 30-километровый заплыв среду между главным японским островом Хонсю и Хоккайдо, самой северной префектурой Японии, сообщает 7 сентября The Mainichi.

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Тошио Томинага, житель префектуры Хиросима, стал самым старым участником заплыва через Сангарский пролив, который находится между префектурой Аомори и Хоккайдо. Тошио Томинага начал заплыв в 5.30 утра (по местному времени) и достиг префектуры Хоккайдо в 3.30 дня.

С 2008 года было предпринято около 50 попыток пересечь Сангарский пролив. В августе 2016 года 18-летняя школьница старших классов переплыла Сангарский пролив, став самой молодой участницей данного заплыва.