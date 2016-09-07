Варшава, 7 сентября, 2016, 11:44 — ИА Регнум. В Верховный суд Польши поступила жалоба на главу государства Анджея Дуду, ранее помиловавшего четырех сотрудников Антикоррупционного бюро, включая нынешнего министра Мариуша Каминьского, пишет Gazeta Wyborcza.

picserver.org Коррупция

В ноябре 2015 года, еще до вступления в силу приговора в отношении Каминьского, Дуду объявил о его помиловании. С 2006 по 2009 год Каминьский занимал пост главы Антикоррупционного бюро, а в марте 2015 года был признан виновным превышении полномочий на этом посту.

Кроме Каминьского, которому предстояло провести в заключении 3 года, президент помиловал еще трех сотрудников бюро. Отмечено, что кассационная жалоба в Верховный суд была подана четырьмя лицами в статусе обвинителей. Теперь судьям предстоит заключить, были ли действия президента правомерны.