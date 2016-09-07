Воронеж, 7 сентября, 2016, 11:40 — ИА Регнум. Детский театральный фестиваль «Маршак» в Воронеже пройдет с 29 октября по 6 ноября, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оргкомитете фестиваля. В этом году фестиваль, названный именем писателя, поэта и драматурга Самуила Маршака, состоится во второй раз.

Самуил Маршак вместе с детьми

Программа фестиваля разделена на три блока: в первый войдут спектакли профессиональных театральных коллективов, поставленные для детской аудитории, во второй — спектакли, поставленные детскими театральными студиями, в третий — мастер-классы для детей, родителей и артистов воронежских театров с участием известных актеров, режиссеров и педагогов. В этом году фестиваль подтвердил статус международного фестиваля — в программу вошли постановки из Германии и Эстонии.

Всего в программе заявлены 26 спектаклей, причем участниками фестиваля станут такие известные коллективы, как Российский академический молодежный театр (РАМТ), Детский музыкальный театр им. Н.И. Сац, Московский театр юного зрителя, Центральный театр кукол им. С.В. Образцова, театр «Практика», театр. doc, Камерный музыкальный театр им. Б.А. Покровского, театр «Балет Москва», Александринский театр, Karlsson Haus. Представят свои постановки на фестиваля и воронежские театры. Одним из центральных организаторы фестиваля называют проект Сергея Безрукова «Маленький принц», в котором актер исполнит главную роль.

По словам организаторов, многие из спектаклей, которые будут представлены в Воронеже, — премьеры прошлого театрального сезона. Два спектакля зрители и вовсе увидят впервые.

Отметим, что в опубликованном на днях на сайте Минкультуры РФ «Государственном докладе о состоянии культуры в РФ в 2015 году» Воронеж назван театрально-фестивальным центром страны. «Несомненным театрально-фестивальным центром России в 2015 году стал Воронеж, «прирастивший» к успешно проводимому на протяжении пяти последних лет Международному Платоновскому фестивалю искусств два новых проекта: фестиваль поэзии и театра «Мандельштамфест» и детский театральный фестиваль «Маршак», — говорится в докладе.