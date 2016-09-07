Москва, 7 сентября, 2016, 11:39 — ИА Регнум. В день выборов в Госдуму 18 сентября в Москве будут проводить видеонаблюдение. Оборудование на каждом участке уже готово на 98%, написал мэр столицы Сергей Собянин в своем микроблоге в Twitter.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Собянин

«Следить за прямой трансляцией с избирательных участков сможет каждый. Для этого нужно заранее зарегистрироваться на http://vybory.mos.ru», — уточнил он.

В день выборов депутатов в Госдуму будет вестись он-лайн трансляция с 6,7 тысяч видеокамер.

Напомним, выборы проходят по смешанной системе: из 450 депутатов 225 будут избраны по партийным спискам и единому федеральному округу, а 225 — по одномандатным округам.