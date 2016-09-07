Мурманск, 7 сентября, 2016, 11:38 — ИА Регнум.



Sergey Eshenko / RIA Novosti archive Атомный ледокол «Ямал»

У причала ФГУП «Атомфлот» ошвартовался атомный ледокол «Ямал». Как пояснили корреспонденту ИА REGNUM в Росатомфлоте, атомоход был задействован в первых рейсах Северного завоза и проводке судов с грузом для строительства «Ямал СПГ» и теперь готовится к плановому ремонту.

«Именно рейсом ледокола «Ямал» июня ознаменовалось начало летне-осенней навигации судов Росатомфлота, — отметил начальник управления эксплуатации флота — начальник штаба морских операций ФГУП «Атомфлот» Владимир Арутюнян. — Ледокол участвовал в проводке танкеров с дизельным топливом «Варзуга» и «Индига» в порт Певек. Танкеры успешно доставили груз в порт».

Отметим, в этом году Северный морской путь активно используется для доставки модулей и генерального груза, необходимых для строительства заводов СПГ в порту Сабетта. В основном суда идут с Востока — из Южной Кореи и Китая.

«Ближайшие несколько месяцев атомный ледокол «Ямал» будет находиться на стоянке в порту приписки Мурманск, — пояснили в Росатомфлоте. — Судно ждет плановый ремонт. На трассы Северного морского пути ледокол вернётся в начале ноября».

Как сообщало ИА REGNUM, в 2016 году из Мурманска вышло более 30 тысяч тонн генгрузов на Ямал.

Напомним, арктический порт Сабетта и завод «Ямал СПГ» — это приоритетные проекты по созданию в России центра по производству сжиженного природного газа мощностью 16,5 млн тонн в год на ресурсной базе Южно-Тамбейского месторождения на полуострове Ямал.

К слову, в мурманском порту ожидают увеличения грузооборота в Арктике. В июне и июле 2016 года к грузам, предназначенным для строящегося порта Сабетта, мурманские портовики добавили обработку судов направлением на Диксон и Хатангу.