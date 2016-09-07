Москва, 7 сентября, 2016, 11:36 — ИА Регнум. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека предупредила российских граждан, выезжающих в Китай, о вспышке гриппа птиц, А (H7N9). Так, с 12 августа по 2 сентября в стране зафиксировано пять новых случаях заражения людей птичьим гриппом, сообщили в Роспотребнадзоре.

unserekleinemaus Курица

В связи с этим Роспотребнадзор рекомендует при нахождении в Китайской Народной Республике воздержаться от посещения рынков живой птицы, а также мест содержания домашней или дикой птицы (зоопарки, подворья и т.д.).

Отметим, по данным ведомства, число случаев заражения людей вирусом гриппа, А (H7N9) в мире составляет 798.