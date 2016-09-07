Лондон, 7 сентября, 2016, 11:36 — ИА Регнум. Министр торговли и инвестиций Австралии Стивен Сиобо заявил 7 сентября, что какое-либо соглашение с Великобританией о свободной торговле будет возможно только после установления точных сроков выхода Соединенного Королевства из Евросоюза, сообщает The Guardian.

Иван Шилов ИА REGNUM Выход

По словам чиновника, для этого еще не пришло «подходящее время». Он также добавил, что это произойдет не ранее следующих трех лет, если Лондон, о чем указывалось раньше, не начнет официальный процесс выхода из ЕС в силу статьи 50 Лиссабонского соглашения до 2017 года.

«Мой официальный совет состоит в том, ‑ и это со стороны Великобритании, 0 что Соединенное Королевство не способно вести переговоры или подписывать соглашения до официального выхода из ЕС», — заявил он в интервью британской телерадиокомпании BBC.

«Мы, без сомнения, можем вести предварительные дискуссии, и это отчасти то, что я делаю здесь [в Великобритании] на этой неделе. Предварительные дискуссии о том, как могло бы выглядеть торговое соглашение между Австралией и Великобританией после Brexit», — добавил он.

Британское издание отмечает, что замечания австралийского чиновника свидетельствуют о более осторожном тоне Канберры, которая прежде высказывала более оптимистически относительно двухстороннего соглашения с Лондоном после выхода из ЕС.